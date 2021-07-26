Жакшылык Матанов: «Моя цель не заработать деньги, а дать качественное образование»

В начале августа пришедшие ученики пройдут тестирование.



— Только недавно вы своими силами открыли частную школу. Какие причины подтолкнули к этому?

— Мы в течение 5 лет осваиваем учебный центр, занимаемся дополнительными уроками. Есть успехи, показанные за это время. Итак, по просьбе родителей мы превратили центр в школу. В принципе открытие частной школы крайне тяжелое дело. На это тратится много средств.

Некоторые говорят «школа очень дорогая». Да, сейчас я вынужден так поступать для возврата банку взятых денег. Но после закрытия тех расходов снова создам условия для обучения детей простого народа. Потому что моя цель не заработать деньги, а дать качественное образование.

— На какую сферу делается упор в школе?

— У нас малое количество школ, делающих упор на сферу IT. Наша школа делает упор на IT и английский язык.

— Всего на сколько учеников рассчитана и в каком порядке они получают знания?

— Всего принимается 400 учеников. В каждом классе получают образование максимум по 24 ученика. Учеба начинается утром в 8 часов, заканчивается вечером в 5 часов. В этом году принимаем от 0-го класса до 6-го класса. Эти ученики в последующие годы будут переходить в следующие классы.

— Что включено в деньги, выплачиваемые школе?

— Мы сами обеспечиваем, начиная с трехразового питания, носимой формы вплоть до учебников.

— Предусмотрены льготы?

— В начале августа пришедшие ученики пройдут тестирование. Для двух учеников, получивших наивысшие баллы, предусмотрено бесплатное обучение. Кроме того, будут выдаваться льготы в зависимости от полученных баллов.

— Остановитесь на программах, составленных для учеников?

— До обеда преподается программа, подготовленная Министерством образования. А после обеда ученики занимаются в наших интеллектуальных и спортивных кружках. В основном уроки идут на русском языке. Но упор делается на кыргызский и английский язык.

— Наверняка тяжело найти качественных учителей для качественной школы…

— Говоря по правде, в Кыргызстане очень много учителей, дающих качественное образование, но зарплаты маленькие, как говорится, дома есть проблемы. Есть работающие в две смены, думая об этом. Таким образом, они не могут уделять ученикам достаточного внимания.

Учителя в нашей школе получают в два раза большую зарплату, чем в государственных школах. Еще сам полностью контролирует один класс. Не только дают образование, но обучают детей воспринимать, усваивать данное им образование. Сейчас наши учителя проходят специальное обучение.

Источник: газета «Азия news» №29 от 22.07.2021/стр.4, gezitter.org