Калия Молдогазиева, эколог: «Природные бедствия не уменьшатся, напротив, увеличатся»

Правильней в опасных местах сажать деревья, предотвращать сдвиги земли и изменения в ней.



— В последнее время увеличились наводнения. Не только в нашей стране, но такое положение увеличилось по всему миру. В пример можем привести забравшие жизни людей наводнения в Германии, Китае. Какие у вас есть мысли о причинах этого? Причиной тому климат или изменение людей?

— Причина тому – изменение глобального климата. Сейчас идет климатическое изменение. Температура воздуха повышается, по всему миру наблюдаются природные катаклизмы. И у нас на юге повторяется много наводнений.

На усиление природных бедствий оказывают влияние и люди. Разрушают природу, срубают деревья, предельно загрязняют, относятся безжалостно.

Горнорудные компании производят взрывы, разрушают ледники. Пример тому – какой экологический вред нанесли при разработке Кумтора.

С одной стороны, есть и природные причины. Во-вторых, усилилось негативное влияние людей на природу.

Не могу сказать, что подобные природные несчастья уменьшатся, наоборот, увеличатся. В зависимости от этого МЧС, правительству необходимо вести работу, продумав, какие меры надо принять.

Мы живем в такой момент, когда каждый гражданин должен бережно относиться к природе. Нам не нужно вырубать деревья, заполнять свое окружение мусором, отходами, а хранить природу как зеницу ока.

Вырубают деревья без чьего-либо разрешения, говоря «расширим дорогу». Корни деревьев уходят глубоко, держат земную кору от разрушения. Они предохраняют от многих бедствий.

Правильней в опасных местах сажать деревья, предотвращать сдвиги земли и изменения в ней.

Сохранение ледников, предотвращение стихийных бедствий зависит от человека. Правительству, простым гражданам необходимо помнить об этом и бережно относиться к своей природе.

Мы говорим, что в Кыргызстане много воды. В связи с нынешними глобальными явлениями в течение 50 лет вероятно исчезновение 70% ледников.

В этой связи правительство должно принять срочные меры, строить водохранилища. Теперь с каждым годом будет наблюдаться все большее обострение водного вопроса.

Источник: газета «Азия news» №29 от 22.07.2021/стр.7, gezitter.org