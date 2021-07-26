Евпраксия Чаргыновна: Предание о православной кыргызке, - Зарина Каракулова

Сегодня же я хочу рассказать историю, забытую не только остальными кыргызами, но и вообще православными.

Я уже писала одно из преданий черновицких кыргызов, забытых кыргызами остальными. Сегодня же я хочу рассказать историю, забытую не только остальными кыргызами, но и вообще православными. Эту историю помнят только черновицкие кыргызы. И то она уже неполная, многое забыто, поэтому она очень короткая.

Известно о том,что один из сыновей Ормон-хана, Чаргын, обратился в православие. Он встретил кыргызку Жаныл, которая также была новообращенной христианкой. Стали они жить и вскоре у них родилась дочь Евпраксия. Девочка была слабенькой и хрупкой, поэтому ей дали имя по святкам, такое,какое нужно в день ее рождения.

Постепенно девочка выздоровела и догнала сверстников в развитии. Евпраксия росла смышленой и одаренной личностью,она с раннего детства начала считать себя истинной православной кыргызкой.

В 23 года Евпраксия решила мигрировать в Тверь,там уже было Общество православных каракиргизов (так тогда называли кыргызов). Там она познакомилась со своим будущим мужем Кыргызбаем. Евпраксия и Кыргызбай совершали паломничества, занимались благотворительностью,много молились, много раз посещали родную землю со светлой миссией (христианской миссией). Вскоре у пары родилась дочь Татиана (по другой информации – Татьяна, Татына), которая с малолетства воспитывалась в православных традициях. К сожалению, когда Евпраксия родила второго ребенка, сына Никанора, ее состояние ухудшилось,и вскоре святая Киргизица (как называли тверичи Евпраксию) умерла. Кыргызбай также не прожил долго, умер через несколько недель от съевшей его скорби по любимой жене.

Татиана и Никанор были возвращены на историческую родину – кыргызскую землю. Там дети также продолжали расти в православных традициях, хотя некоторые родственники пытались вернуть их в ислам.

На данный момент известно,что потомки Татианы являются христианами, а потомки Никанора вернулись к исламу.

Источник - kghistory.akipress.org