Какое жилье можно купить в Бишкеке меньше чем за 1 миллион сомов

Однако в самых бюджетных квартирах гостиничного типа туалет, ванная и кухня будут общими - на целый этаж.

Мы уже писали о том, как выглядит и сколько стоит самая дорогая недвижимость в Бишкеке. Теперь на очереди обзор самого бюджетного жилья, которое можно приобрести в столице Кыргызстана.

Самое бюджетное жилье

Анализ сайтов по продаже недвижимости показывает, что самое бюджетное жилье в Бишкеке можно купить от 500 тыс. сомов ($6 тыс.) Как правило, это так называемые квартиры гостиничного типа, малосемейки, а если быть точнее - комнаты в бывших общежитиях. Это комнаты площадью 10-20 кв. м. В квартирах подороже, около 1 млн сомов и выше, могут быть личный туалет и ванная/душевая кабина.

Однако в самых бюджетных квартирах гостиничного типа туалет, ванная и кухня будут общими - на целый этаж.

На сколько однокомнатные квартиры дороже

В среднем однокомнатные квартиры в типовых многоквартирных домах Бишкека стоят около $30 тыс. Самые недорогие квартиры - в так называемых хрущевках. В таких домах можно найти квартиру и за $25 тыс. сомов. В домах 106-й серии однушки будут стоить в среднем на $10 тыс. дороже.

Что можно купить за 500 тыс. сомов

За эти деньги можно с трудом отыскать комнаты в домах барачного типа (с туалетом на улице) на окраинах Бишкека или, если повезет, можно найти комнату в бывших общежитиях не в самом хорошем состоянии.

За эту сумму уже довольно большой выбор так называемых малосемеек. Здесь уже есть большая вероятность поселиться не в самых отдаленных от центра районах столицы. Много подобных квартир продаются в бывших общежитиях, которые раньше принадлежали вузам и находятся неподалеку от них.



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