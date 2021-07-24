Маматалиев: Запретили забивать крупный скот на тоях-ашах, но неясно, будет работать этот закон или нет

Бишкек, "Саясат. kg". К сожалению, есть и такие, что из гордости проводят той на кредитные средства.

— Парламентский комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению [так в источнике] в первом чтении принял законопроект «Об упорядочении проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших в КР» и проект закона «О внесении изменений в Кодекс КР о нарушениях». Не является перегибом, что за забой крупного скота на поминках и тоях предусмотрен штраф 35 тыс. сомов?

— В целом расточительство не есть хорошо. К сожалению, есть и такие, что из гордости проводят той на кредитные средства. С учетом этой стороны, если такими мерами мы хотя бы немного сможем остановить такую практику, тогда хорошо. Но неясно, кто будет контролировать, будет работать этот закон или нет, потому что мы ищем, как обойти закон, нежели стараемся его исполнить.

— На водозаборе «Головной» обе стороны установили свои камеры видеонаблюдения с целью предотвращения конфликтов между двумя народами? Это правильно?

— Самое главное, что если каждая сторона установила камеры на своей территории, то вопроса не возникает. А если установили на спорной или нашей земле, то, конечно, этого нельзя допускать.

— Правильно, что Баткенской области придали особый статус?

— Конечно, правильно. Но теперь в соответствии со статусом должен быть реальный результат. Не должно остаться только на бумаге, надо направить все усилия, выделять большие деньги на экономическую, социальную сферы, вооруженные силы, расти и развиваться.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org