Вместо врачей и массажистов? Кто из чиновников едет на Олимпиаду в Токио

Отметим, сегодня, 23 июля, состоится церемония открытия летних Олимпийских игр.



Несколько чиновников из аппарата президента и кабинета министров вошли в состав делегации Кыргызстана и отправились на Олимпийские игры в Токио (Япония). Об этом Kaktus.media сообщили источники в кабмине.



Отметим, сегодня, 23 июля, состоится церемония открытия летних Олимпийских игр. Кыргызстан на играх представляют 16 спортсменов, которые сумели завоевать лицензии на главные состязания.

Несмотря на жесткие ограничения со стороны организаторов игр, в делегацию страны были включены несколько чиновников. В частности, заместитель руководителя администрации президента Адылбек Касымалиев и заведующая отделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи администрации президента Галина Байтерек, а также глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Шабданбаев.

По неподтвержденным данным, также включены в состав делегации несколько депутатов Жогорку Кенеша и министр культуры.

Напомним, по официальной версии Национального олимпийского комитета, в состав делегации вошел всего 41 человек, включая 16 спортсменов, 14 тренеров, врача, массажиста, пресс-атташе команды, а также членов НОК, федераций, представителей госагентства.



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