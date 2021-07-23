Дорога перекрыта полгода. Камнедобывающие компании обратились к президенту

В обращении говорится, что на сегодняшний день в ассоциации числятся 23 ОсОО, работой обеспечены 800 жителей Узгенского района.
Ассоциация камнедобывающих и камнеперерабатывающих предприятий "Сары-Таш" просит Садыра Жапарова отремонтировать дорогу Куршаб - Жалпак-Таш.
В обращении говорится, что на сегодняшний день в ассоциации числятся 23 ОсОО, работой обеспечены 800 жителей Узгенского района. За год компании, входящие в ассоциацию, оплачивают налоги в размере 70 млн сомов.
"Каждый год в феврале закрывается дорога Куршаб - Жалпак-Таш, так как она приходит в непригодность из-за оползней. В этом году трасса закрыта уже пять месяцев местными жителями, требующими отремонтировать дорогу. Мы встретились с местными властями и жителями, просили открыть дорогу, но до сих пор ее не открыли. Народ требует у правительства заасфальтировать хотя бы три километра. Общая протяженность трассы составляет 33 км, на 17 км дороги уже лежит асфальт, остальные из-за оползней не пригодны к ремонту", - говорится в обращении.
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