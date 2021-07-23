По случаю смерти гражданки КР после вакцинации создана экспертная комиссия Минздрава

Бишкек, "Саясат. kg". По предварительной оценке, устанавливаются побочные проявления вакцинации.
Заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Джалалидин Рахматулаев прокомментировал летальный исход гражданки КР 22 июля 2021 года после вакцинации.
По предварительной оценке, устанавливаются побочные проявления вакцинации.
«Гражданка получила вакцинацию Спутник-V в ЦСМ №1 Бишкека 19 июля 2021 года в 8:30, а 22 июля у нее был летальный исход. По этому случаю назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится расследование по итогам дадим информацию», - сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Джалалидин Рахматулаев.
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