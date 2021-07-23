Иш-чара Бишкек убактысы менен саат 17:00дө башталат.
Бүгүн, 23-июлда Японияда XXXII Жайкы Олимпиада оюндарынын расмий ачылыш аземи болот. Иш-чара Бишкек убактысы менен саат 17:00дө башталат.
Токио олимпиадасын толук көрсөтүү үчүн Коомдук телерадикорпорациясы менен Акнет компаниясы “КТРК-Спорт-2” деген аталыштыгы жаңы телеканал ачты. Олимпиадагы спорт мелдешин Кыргызстандын аймагында көрсөтүү лицензиясын КТРК жана Акнет компаниясы алган.
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