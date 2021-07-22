Таджикистан будет «На глаз» проверять уровень воды в «Головном»?

На границе с Таджикистаном на дереве в десяти метрах от водозабора «Головной» были установлена камеры видеонаблюдения.
Об этом сообщает Радио Озоди.
При этом местные власти сообщили для каких целей была установлена система слежения.
«Для чего нужны камеры видеонаблюдения? Для контроля за распределением воды и замера уровня воды. Камеры вовсе не определяют границу между странами. Что касается водозабора «Головной», стороны строго выполняют взятые на себя обязательства в соответствии с подписанным соглашением», – объяснил глава хукумата Исфары.
Напомним, в конце апреля из-за установления камер видеонаблюдения произошел конфликт между местными жителями, который в последствии перерос вооруженное столкновение между военными Таджикистана и Кыргызстана.
Бишкек24
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