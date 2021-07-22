В Кыргызстане задержали иностранного террориста, планировавшего устроить теракт

ГКНБ призывает гражданское население быть бдительными.
Сотрудники ГКНБ, сегодня, 22 июля, задержали иностранного боевика Х.А., который прибыл в КР в диверсионно-подрывных целях. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности.
Отмечается, что иностранец поддерживал устойчивые связи с террористическим подпольем отдельных стран СНГ, оказывал им идеологическую поддержку и собирался стать смертником.
«ГКНБ призывает гражданское население быть бдительными. При обнаружении признаков подготовки к преступлению террористического характера, просит незамедлительно информировать правоохранительные органы для принятия своевременных мер реагирования», – говорится в сообщении.
Бишкек24
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