В Кыргызстане задержали иностранного террориста, планировавшего устроить теракт

ГКНБ призывает гражданское население быть бдительными.

Сотрудники ГКНБ, сегодня, 22 июля, задержали иностранного боевика Х.А., который прибыл в КР в диверсионно-подрывных целях. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности.

Отмечается, что иностранец поддерживал устойчивые связи с террористическим подпольем отдельных стран СНГ, оказывал им идеологическую поддержку и собирался стать смертником.

«ГКНБ призывает гражданское население быть бдительными. При обнаружении признаков подготовки к преступлению террористического характера, просит незамедлительно информировать правоохранительные органы для принятия своевременных мер реагирования», – говорится в сообщении.

Бишкек24