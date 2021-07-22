Когда переселим к себе афганских кыргызов? Если б не заболел Руслан Казакбаев…

Оказывается, министр Руслан Казакбаев в последние две недели болеет ковидом, не может приехать из города Баку, выпустил этот вопрос из рук.



Нам всем испортило настроение, когда ваханские кыргызы с Великого Памира со всем скотом перешли в Таджикистан, а их снова вернули назад.

Оказывается, министр Руслан Казакбаев в последние две недели болеет ковидом, не может приехать из города Баку, выпустил этот вопрос из рук.

Как бы там ни было, переселим афганских кровников к себе на родину, встретим с раскрытыми объятиями. Во времена Атамбаева переселенцев оттуда мы не смогли хорошо разместить.

Разработать специальную интеграционную программу, выделить большие средства, создать условия для приумножения поголовья их скота, лечить от разных болезней, ликвидировать безграмотность, присоединить к народу – это обязанность всего государства!

Источник: газета «Азия news» №29 от 22.07.2021/стр.11, gezitter.org