Талантбек Батыралиев, бывший министр здравоохранения: «Нет никаких научных оснований для критических мнений о вакцине»

Положение ухудшится, если не проведем через вакцинацию 70% населения.



— В последнее время высказывается много критических мнений о вакцине. Есть этому основание?

— Необходимо получить вакцины, поддерживаемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Я осведомлен об озвучиваемой критике, но этому нет никакой научной основы. Поэтому хотим или не хотим, надо проводить вакцинацию. Положение ухудшится, если не проведем через вакцинацию 70% населения. Конечно, прививка не спасет нас на 100% от вируса, но болезнь на основе прививки пройдет легко.

— Говорят и такое: «Вакцинацию работающим в государственных учреждениях проводят в обязательном порядке». В принципе, есть ли потребность в принуждении к прививке?

— Государство – это громадное общество. Следовательно, есть потребность на государственном уровне бороться с коронавирусом, ставить заслон его распространению. Потому что беречь здоровье населения – это обязанность. Здесь речь идет о безопасности государства. Нет оснований полагать «как-нибудь привьем большинство народа». Некоторые страны прошли вакцинацию на 80%, сняли все ограничения. Конечно, вакцинация не должна идти под давлением. Много возможностей просто работать с народом, правильно разъяснять. Можно использовать их.

— Что вы думаете о местах, условиях и требованиях к проведению вакцинации?

— Не только у нас, но и во множестве государств организуются основные прививочные места в различных учреждениях. Но в тех местах обязательно нужно соблюдать санитарные нормы, держать под контролем медицинского учреждения.

— Кто будет первым ответчиком за крепость здоровья граждан, желающих привиться, и за обстоятельства после получения вакцины?

— Во время вакцинации гражданину объясняют все требования. Не бывает так, что привили и говорят «уходи». У прививаемого гражданина берут необходимую персональную информацию. В случае возникновения неожиданных реакций имеются медицинские учреждения для обращения.

Источник: газета «Азия news» №29 от 22.07.2021/стр.4, gezitter.org