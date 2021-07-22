Исхака Пирматова выпустили из СИЗО

Экс-депутата Жогорку Кенеша Исхака Пирматова отпустили из СИЗО.
Об этом редакции Kaktus.media сообщили в Первомайском райсуде Бишкека.
Как уточняется, постановлением Первомайского райсуда Бишкека 15 июля мера пресечения подозреваемому Пирматову в виде заключения под стражу была изменена на подписку о невыезде. Он обязался не покидать постоянное и временное место жительства без разрешения следователя или суда, не препятствовать ведению досудебного производства и разбирательству по делу, а также в назначенный срок являться по вызову.
Основанием послужило то, что между старшим прокурором управления Генпрокуратуры и Пирматовым было заключено соглашение о сотрудничестве.
Напомним, Пирматов был задержан 31 мая после допроса в ГКНБ по делу "Кумтора".
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