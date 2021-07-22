Для семей погибших во время апрельского конфликта на границе построят новые дома в Баткене

22 июля Улукбек Марипов в ходе рабочей поездки в Баткенскую область осмотрел строительство этих домов.
Для 36 семей, в которых есть погибшие в результате конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе, построят дома в квартале Чет-Булак в Баткене, сообщает отдел информационной политики АПКР. Под это выделили 5 га земли.
Каждая семья получит полноценный четырехкомнатный дом с участком 6 соток. Дома оснастят необходимой техникой и мебелью, проведут центральные коммуникации.
Сегодня, 22 июля, Улукбек Марипов в ходе рабочей поездки в Баткенскую область осмотрел строительство этих домов. Сейчас оно уже завершено на 80%, в эксплуатацию их планируют сдать 31 августа.
Также запланировано строительство детского сада и парка на территории жилого городка.
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