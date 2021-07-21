Стало известно, в каком городе пройдут летние Олимпийские игры — 2032

Летние Олимпийские игры — 2032 пройдут в австралийском Брисбене.

Об этом сообщает РБК.

По его данным, решение принято Международным олимпийским комитетом. В феврале Брисбен был утвержден главным кандидатом для проведения Олимпиады-2032.

В этом году столицу Олимпиады впервые выбирали по новой процедуре, принятой в июне 2019 года. Городам-кандидатам больше не нужно проводить заявочные кампании. Теперь столицу Игр выбирают специальные комиссии по зимним и летним Олимпиадам, исходя из наличия постоянных или временных спортивных и инфраструктурных объектов. Это позволяет выбрать наиболее подходящие варианты и существенно сократить расходы кандидатов.

Брисбен станет уже третьим австралийским городом, который примет Олимпиаду. В 1956 году этой чести был удостоен Мельбурн, а в 2000-м — Сидней.

В этом году летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Изначально предполагалось, что турнир состоится в 2020 году, однако он был перенесен на год из-за пандемии. В 2024-м Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 году — в Лос-Анджелесе.



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