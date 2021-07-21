В Кыргызстане отключения электричества будут до октября

Было сказано, что осенне-зимний период 2021-2022 будет сложным из-за дефицита электроэнергии.



Как сообщил в эфире «Биринчи радио» 20 июля зампредседателя Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжамамбетов, плановые отключения электричества будут продолжаться до сентября-октября этого года. Он пояснил, что отключения связаны с подготовкой к осенне-зимнему отопительному периоду.

В мае этого года предприятие «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» обращалось к населению с призывом экономить электроэнергию. Было сказано, что осенне-зимний период 2021-2022 будет сложным из-за дефицита электроэнергии.

В Токтогульском водохранилище было накоплено мало воды, и только в июле объем воды начал превышать11 млрд кубометров.

Источник: govori.tv, gezitter.org