В Кыргызстане отключения электричества будут до октября

Было сказано, что осенне-зимний период 2021-2022 будет сложным из-за дефицита электроэнергии.
Как сообщил в эфире «Биринчи радио» 20 июля зампредседателя Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжамамбетов, плановые отключения электричества будут продолжаться до сентября-октября этого года. Он пояснил, что отключения связаны с подготовкой к осенне-зимнему отопительному периоду.
В мае этого года предприятие «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» обращалось к населению с призывом экономить электроэнергию. Было сказано, что осенне-зимний период 2021-2022 будет сложным из-за дефицита электроэнергии.
В Токтогульском водохранилище было накоплено мало воды, и только в июле объем воды начал превышать11 млрд кубометров.
Источник: govori.tv, gezitter.org
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