Историк: Для памирских кыргызов необходимо построить школу и рядом больницу

Для памирских кыргызов надо построить школу и рядом больницу.

Такое мнение выразил профессор, доктор исторических наук Сулайман Кайыпов, на протяжении многих лет занимающийся исследованием этого субэтноса.

— Помогать памирским кыргызам надо по месту их проживания: построить дома, при необходимости построить школу и рядом больницу, отправляя работать желающих. Они могли бы таким образом сохранить свою землю. А как можно назвать переселение их в Кыргызстан, чтобы потом рассеять по долинам по несколько семей? Если назову предательством, то это будет несколько жестковато. Сама по себе это незнание вопроса, некомпетентность, неправильный подход.

Такой подход будет означать уничтожение культуры этого субэтноса, то есть уничтожение собственной культуры. Если привезти десяток семей, растворить в одном районе 60-70 человек, разве от этого народ увеличится? А культура умрет», — считает Кайыпов.

Источник: nazarnews.kg, gezitter.org