Сотрудники ГКНБ нашли крупную майнинг-ферму в частном доме

Сотрудники ГКНБ выявили крупную майнинговую ферму в одном из частных домов.
Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.
Как уточняется, в ходе оперативных мероприятий в Нарыне было установлено, что житель города Б. Т. Б. организовал в частном доме незаконную добычу криптовалюты с установкой "118 майнинговых ферм". Владельца обвиняют в нанесении "колоссального ущерба" электрическим сетям, учитывая нынешний дефицит электроэнергии.
Сообщается, что Б. Т. Б. замаскировал майнинг-фермы, организовав шумоизоляцию и вентиляцию.
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