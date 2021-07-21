Кыргызстанцам дали советы по защите от телефонных мошенников

Жертвами мошенников чаще становятся пожилые люди, доверчивые граждане и подростки, констатировали в МВД. И дали советы, как защититься от обмана по телефону.
Отмечайте в телефонных контактах номера телефонов всех родственников, друзей и знакомых.
Не реагируйте на SMS без подписи с незнакомых номеров.
Будьте бдительны к звонкам с незнакомых номеров.
Знайте, никто не имеет права требовать ПИН-код и номер банковской карты.
Всегда перезванивайте мобильному оператору для уточнения изменений в тарифах, проводимых акциях, лотереях.
Если вы сомневаетесь, что звонивший действительно ваш друг или родственник, постарайтесь перезвонить на его мобильный телефон.
Если телефон отключен, постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями или близкими для уточнения информации.
Оформление выигрыша никогда не происходит только по телефону или Интернету. Если вас не просят приехать в офис организатора акции с документами – это мошенничество.
Если вы пострадали от преступных посягательств, незамедлительно обращайтесь в милицию по телефону 102.
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