Аскар Айтматов обвинил Минкультуры во лжи в связи с тундуком с могилы своего отца

Аскар Айтматов уличил во лжи Министерство культуры и автора архитектурного проекта мемориального комплекса Чингизу Айтматову Улана Бейшеналиева.
Обращение сына писателя опубликовала на своей странице Ассоль Молдокматова.
Напомним, с могилы Чингиза Айтматова пропал тундук. В ведомстве сообщили, что он на реставрации.
По словам Аскара Айтматова, Бейшеналиев заявил, что вопрос о том, чтобы тундук поднять над могилой, ставился якобы с бакиевских времен. Вместе с тем он напоминает, что мемориальный комплекс был построен в 2013 году, когда Курманбека Бакиева уже не было в Кыргызстане.
"Вы говорите о том, что было много обращений с требованием поднять тундук, что из-за того что тундук якобы лежит на земле, наш народ тоже не может подняться. За все восемь лет, прошедших с открытия комплекса, я ни разу не слышал подобных требований со стороны представителей общественности", - отметил сын писателя.
Тундук не лежал на земле, он был установлен на мраморном пьедестале высотой не менее полуметра. Могила Айтматова - вечный дом, а тундук - крыша этого дома. А самое главное - очень сомневаюсь, что у нашего народа могут быть проблемы из-за тундука на могиле Айтматова.
Также Аскар Айтматов сообщил, что, по словам Бейшеналиева, тундук не выкинули, а сняли его с могилы и повесили его в ротонде.
"Здесь уже вы откровенно лжете. Тундук с могилы был именно выброшен на землю рядом с комплексом. Под потолком в ротонде висит другой стилизованный тундук сомнительного художественного достоинства", - обратился Айтматов к Бейшеналиеву.
У меня вызвала возмущение ваша фраза о том что "некоторые, ничего не зная, распространяют сплетни, имея в виду ситуацию с тундуком. Под "некоторыми", естественно, подразумеваются я - глава общественного объединения "Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова" и генеральный секретарь Международного Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова, известный общественный деятель Ассоль Молдокматова.
"Я обнаружил демонтаж тундука во время очередного посещения "Ата-Бейита", а Ассоль с моих слов разместила материал о случившемся в соцсетях. Подобное ваше заявление является хамским и оскорбительным! Я требую, чтобы вы публично извинились перед Ассоль Молдокматовой. Передо мной извиняться не надо! Мне не нужны ваши извинения!" - заявил Аскар Айтматов.
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