Все желающие работать на госслужбе теперь обязаны выучить гимн страны наизусть

Руководство учреждения обозначило вклад в развитие государственного языка за время работы «Кыргызтеста» и представило новую программу тестирования.
Все желающие работать на государственной службе теперь обязаны выучить гимн страны наизусть. Об этом стало известно во время объявления трехмесячника, посвященного 30-летию независимости Кыргызстана, о котором проинформировали в Государственном учреждении «Кыргызтест».
По его данным, в пробном формате введена новая программа тестирования по оценке уровня владения государственным языком.
Руководство учреждения обозначило вклад в развитие государственного языка за время работы «Кыргызтеста» и представило новую программу тестирования.
Заявлено, что в дальнейшем будут усилены требования при оценке устных и письменных ответов тестируемых. С 2021 года от тестируемых в обязательном порядке потребуется знание государственного гимна Кыргызской Республики и других государственных символов, вопросы по которым будут включены в тестовые задания.
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