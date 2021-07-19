Жене инспектора Счетной палаты после SMS-сообщения отправили деньги. Новые подробности

Чтобы скрыть данные факты в акте аудиторской проверки главный бухгалтер районного отдела образования предложил государственному инспектору взятку.

Судебная коллегия Верховного суда оставила в силе оправдательный приговор по делу государственного инспектора территориального отдела Счетной палаты по Иссык-Кульской и Нарынской областям. Решение принято 29 июня 2021 года.

Фигурантом по делу стал Акрам [имя изменено А.Б.О.], 1973 года рождения, уроженец города Балыкчы Иссык-Кульской области, семейный, отец троих детей, в связи с расследованием временно был отстранен должности инспектора территориального управления Счетной палаты. На эту должность он был назначен приказом от 4 ноября 2016 года.

По данным следственных органов, Акрам через свою супругу получил от главного бухгалтера Нарынского районного отдела образования взятку в размере 80 тыс. сомов.

В прокуратуре сообщали, что главный бухгалтер по указанию инспектора через расчетного бухгалтера перевела часть требуемой суммы в размере 80 тыс. сомов на имя супруги инспектора.

В период с 26 марта по 10 апреля 2018 года инспектор проводил аудиторскую проверку по исполнению доходной и расходной смет бюджетных средств, а также средств по спецсчетам за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

В ходе проверки инспектор выявил, что в средней школе имени Алсеитова в селе Орук-Там Нарынского района, несмотря на неукомплектованность классов, проводился учебный процесс и неправильно была выплачена заработная плата учителям. Кроме того, было выявлено, что учителям школ Нарынского района неправильно были сделаны начисления по доплатам к трудовому стажу за работу в высокогорных районах. В итоге инспектор пришел к выводу, что порядка 3 млн сомов бюджетных средств были оприходованы необоснованно.

Чтобы скрыть данные факты в акте аудиторской проверки главный бухгалтер районного отдела образования предложил государственному инспектору взятку. Спустя время они созвонились и было отправлено SMS-сообщение [расчетному бухгалтеру райОНО], в котором указаны данные лица, на имя которого нужно было перевести денежные средства. В итоге на имя супруги инспектора Счетной палаты было перечислено 80 тыс. сомов — 11 апреля 2018 года деньги она получила в филиале одного из коммерческих банков в городе Балыкчы.

Решением Нарынского городского суда (судья Женишбек уулу Ж.) от 3 апреля 2019 года Акрам был оправдан по ст. 313-1 ч3. п.3 («Получение взятки в крупном размере») Уголовного кодекса в связи отсутствием состава преступления.

Судебная коллегия Чуйского областного суда (судьи А.Джумагулов, Н.Аджибеков и Т.Умуркулов) 19 августа 2020 года приговор оставила в силе.

С кассационным представлением в Верховный суд обратился прокурор Чуйской областной прокуратуры, который просил решения отменить и назначить наказание в рамках действующего законодательства.

По мнению прокурора, судебные органы в ходе разбирательств не учли доказательства, предоставленные факты, грубо нарушили нормы законов и, несмотря на имеющиеся признаки преступления, вынесли оправдательные приговоры.

Главный бухгалтер райОНО обратился с заявлением в управление ГКНБ по Нарынской области лишь спустя два дня после отправки денежного перевода — 13 апреля.

Постановление Верховного суда от 16 ноября 2020 года приговор Чуйского областного суда от 9 августа 2020 года был отменен. Уголовное дело было направлено в Чуйский областной суд на новое рассмотрение в ином составе.

Второй круг разбирательств

Решением Чуйского областного суда (судьи У.Садырбеков, Т.Абдырашитов и А.Койлубаев) от 19 марта 2021 года приговор Нарынского городского суда оставлен в силе.

В Верховный суд было подано представление прокурора отдела прокуратуры Чуйской области Б.Жунусова. Он просил отменить приговор Нарынского городского суда от 3 апреля 2019 года и приговор Чуйского областного суда от 19 марта 2021 года и назначить наказание в пределах санкции.

В материалах дела говорится, когда главный бухгалтер районного отдела образования предложил инспектору Счетной палаты взятку за сокрытие финансовых нарушений, тот отказался и уехал в город Балыкчы. Это были выходные. Так, 11 апреля 2018 года инспектор созвонился с экономистом райотдела образования, чтобы уточнить кое-какую информацию. После разговора, экономист сообщил инспектору, что бухгалтер хочет переговорить с ним. В ходе беседы бухгалтер попросил инспектора отправить ему паспортные данные другого лица. Когда инспектор поинтересовался, зачем бухгалтеру чужие паспортные данные, то тот ответил, что нужны и пообещал объяснить все позже. Как сообщил фигурант дела, ничего не подозревая, он передал супруге номер бухгалтера райОНО, и попросил направить свои персональные данные через SMS-сообщение. Супруга инспектора Счетной палаты отправило свое ФИО. Вскоре следователь управления ГКНБ по Нарынской области сообщил инспектору Счетной палаты, что бухгалтер райОНО перевел его супруге 80 тыс. сомов.

Свои показания на суде дала и супруга инспектора СП. По ее словам, в тот день муж решил довезти ее до работы. По пути ему позвонили, после разговора он попросил супругу отправить свои персональные данные посредством SMS-сообщения. Она отправила. В тот же день ей позвонила незнакомая женщина, уточнила о ней информацию и сообщила, что перевела денежные средства в размере 80 тыс. сомов. После пришел код перевода. Когда супруга инспектора Счетной палаты попыталась вновь связаться с этой женщиной, на телефонные звонки никто не отвечал. Супруга пришла на работу, стала думать, что, по всей видимости, это ошибка, пыталась дозвониться, но все было безуспешно. Вместе с тем, перевод она в коммерческом банке получила и принесла деньги на работу. Супругу говорить ничего не стала.

В ходе следственных мероприятий передала 80 тыс. сомов следователю.

В итоге судебная коллегия Верховного суда (судьи К.Жоомартов, И.Гилязетдинова и Д.Назаров) 29 июня 2021 года оставила оправдательный приговор в силе.

АКИпресс