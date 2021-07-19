ГКНБ сообщил подробности об опрокидывании грузовика с контрабандой угля

Пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли незаконный провоз угля через границу, сообщает пресс-центр ГКНБ.
По его данным, в ходе несения службы в местности Кароол-Добо Баткенской области пограничный наряд обнаружил грузовую автомашину SHACMAN, загруженную углем. Она направлялась из Кыргызстана в Таджикистан вне пункта пропуска.
На законные требования пограничного наряда остановиться водитель не отреагировал и продолжил движение. Пограничный наряд начал преследование грузовика. Уходившая от погони машина опрокинулась на бок. Задержанный водитель и пассажир оказались гражданами Кыргызской Республики Д.М. и Б.А.у.
После оформления соответствующих документов задержанные и уголь были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Вчера местные жители Лейлекского района прислали видео, где видно, как грузовик с контрабандой перевернулся.
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