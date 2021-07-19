Голосование в Токмаке. Решили не пересчитывать голоса (но это не точно)

Центризбирком решил поддержать партии "Бирге-Вместе", "Эл Биримдиги" и "Патриот Ынтымагы" и не пересчитывать повторно голоса на 20 участках в Токмаке.
Напомним, партии "Эмгек" и "Асыл Мурас-Жаштар" просили ТИК Токмака пересчитать голоса, и ТИК удовлетворила их просьбу. В ответ партии "Бирге-Вместе", "Эл Биримдиги" и "Патриот Ынтымагы" пожаловались в Центризбирком на решение ТИК. Центризбирком решил, что территориальная комиссия действовала неверно.
Как заявила председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова, в заявлении партий указывается, что Токмакская ТИК при принятии решения не пригласила всех субъектов, которые могли бы дать пояснение.
"Эмгек" и "Асыл Мурас-Жаштар" также не представили доказательства, что ручного подсчета не было ни на одном участке и что имелось расхождение по действительным бюллетеням.
Члены ЦИК поддержали решение рабочей группы по рассмотрению жалоб и заявлений об отмене решения Токмакской ТИК. Таким образом, пересчитывать голоса не будут (если партии не оспорят решение в суде).
По итогам повторных выборов в Токмакский городской кенеш прошли пять партий.
"Бирге";
"Эмгек";
"Эл Биримдиги";
"Асыл Мурас-Жаштар";
"Патриот ынтымагы".
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