На границе перевернулся грузовик, принадлежащий мэру Сулюкты, с контрабандным углем. Видео

Мы разберемся с этой ситуацией, а уголь раздадим малоимущим
"Накануне грузовик, который, по всей видимости, перевозил контрабанду, перевернулся возле пограничного поста на кыргызско-таджикской границе. Данная фирма уже не первый раз перевозит уголь таким путем в Таджикистан", - рассказали местные жители.
Как рассказал Kaktus.Media аким Лейлекского района Алмаз Рахманкулов, действительно, произошла авария на границе. Машина, по предварительным данным, вывозила незаконный груз в соседнюю страну.
"Автомобиль перевернулся в местности Коргончо. В данный момент возбуждено уголовное дело в районном УВД. Фирма, которая добывает уголь, раньше принадлежала мэру Сулюкты, однако он передал управление сыну. Это первый случай контрабанды", - уточнил он.
Сам мэр города Абдусамат Халбеков рассказал редакции Kaktus.media, что не знал о контрабанде до вчерашнего дня.
"Как только я был назначен мэром города, передал управление фирмы моему сыну и не знал, как там дела. Узнал только накануне и намерен разобраться с этим. Как мне доложили, ребята, которые были за рулем автомобилей, взяли в аренду их у нас. Мы разберемся с этой ситуацией, а уголь раздадим малоимущим", - пообещал Халбеков.
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