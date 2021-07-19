Олимпиада под срывом? У спортсменов обнаруживают дельта штамм коронавируса

Члены олимпийской делегации из Нигерии госпитализированы с коронавирусом.

А спортсмена сборной из Уганды выявлен штамм «Дельта». Об этом пишут иностранные СМИ.

Отмечается, что спортсмены прибыли в Японию 20 июня. Тогда у одного спортсмена из Уганды вышел положительный ПЦР-тест. Ему было отказано во въезде в страну. Остальные атлеты были размещены в отеле, однако через три дня вирус выявили у еще одного участника.

Также сообщается, что это первый подобного рода инцидент. Заболевший спортсмен перед прилетом получил второй компонент вакцины AstraZeneca и сдал отрицательный тест на вирус.

Бишкек24