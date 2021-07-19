Олимпиада под срывом? У спортсменов обнаруживают дельта штамм коронавируса

Члены олимпийской делегации из Нигерии госпитализированы с коронавирусом.
А спортсмена сборной из Уганды выявлен штамм «Дельта». Об этом пишут иностранные СМИ.
Отмечается, что спортсмены прибыли в Японию 20 июня. Тогда у одного спортсмена из Уганды вышел положительный ПЦР-тест. Ему было отказано во въезде в страну. Остальные атлеты были размещены в отеле, однако через три дня вирус выявили у еще одного участника.
Также сообщается, что это первый подобного рода инцидент. Заболевший спортсмен перед прилетом получил второй компонент вакцины AstraZeneca и сдал отрицательный тест на вирус.
Бишкек24
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