Камчыбек Ташиев помянул экс-муфтия Чубака ажы Жалилова (Фото)

Отмечается, что Ташиев прибыл на малую родину усопшего муфтия, в село Бай-Мундуз Базар-Коргонского района.
Сегодня, 16 июля, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев принял участие в поминальном мероприятии экс-муфтия Чубака ажы Жалилова.
Отмечается, что Ташиев прибыл на малую родину усопшего муфтия, в село Бай-Мундуз Базар-Коргонского района.
Помянуть священнослужителя пришли местные жители, религиозные деятели и нынешний верховный муфтий. Была прочтена молитва.
Отметим, 17 июля, в честь Чубака ажы Жалилова откроется мечеть в селе Барпы Сузакского района.
Напомним, Жалилов скончался в июле прошлого года, ему было 45 лет. Он был доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии. У него была диагностирована двусторонняя пневмония.
Бишкек24
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