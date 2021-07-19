Камчыбек Ташиев помянул экс-муфтия Чубака ажы Жалилова (Фото)

Отмечается, что Ташиев прибыл на малую родину усопшего муфтия, в село Бай-Мундуз Базар-Коргонского района.

Сегодня, 16 июля, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев принял участие в поминальном мероприятии экс-муфтия Чубака ажы Жалилова.

Отмечается, что Ташиев прибыл на малую родину усопшего муфтия, в село Бай-Мундуз Базар-Коргонского района.

Помянуть священнослужителя пришли местные жители, религиозные деятели и нынешний верховный муфтий. Была прочтена молитва.

Отметим, 17 июля, в честь Чубака ажы Жалилова откроется мечеть в селе Барпы Сузакского района.

Напомним, Жалилов скончался в июле прошлого года, ему было 45 лет. Он был доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии. У него была диагностирована двусторонняя пневмония.

Бишкек24