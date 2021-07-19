«Орел и Решка» сняли очередной выпуск в Кыргызстане. Где прошли съемки?

Популярная тревел-программа «Орел и Решка» побывала и сняла выпуск в Кыргызстане.

Об этом сообщает Департамент туризма при Министерстве экономики и финансов КР.

Отмечается, что съёмки проводятся с 1 по 17 июля. Ведущие посетили Ошскую, Жалал-Абадскую, Чуйскую и Иссык-Кульские области.

Детали выпуска пока не раскрываются, он выйдет в эфир в сентябре. В департаменте отметили, что команда программы осталась довольна организацией съёмок.

«Кыргызстан привел их в восторг своей величественной мощью и земной красотой, и мы доказали, что в Кыргызстане безопасно путешествовать, отдыхать, также и жить иностранным гражданам и туристам в объятии гостеприимности, прекрасных и душевных людей, горных рельефов и естественных ландшафтов», – говорится в сообщении.

Бишкек24