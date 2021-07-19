Азербайджан предоставил Кыргызстану 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca

В Кыргызстан прибыло 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca из Азербайджана.

Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Груз встретили заместитель министра иностранных дел Азизбек Мадмаров и статс-секретарь министерства здравоохранения и социального развития Жапаркул Ташиев.

Отмечается, что договоренность о предоставлении данной гумпомощи была достигнута по результатам состоявшегося 1-3 июля 2021 года официального визита министра иностранных дел Руслана Казакбаева в Азербайджан.

Бишкек24