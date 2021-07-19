Омбудсмен выступил против принудительной вакцинации сотрудников госорганов

При этом заявители настаивают на том, что не хотят принудительно вакцинироваться.
На "Горячую линию 115" при аппарате акыйкатчы поступает много жалоб из регионов республики на то, что, в связи с распространением коронавируса, некоторые должностные лица страны стали принуждать людей к прохождению вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.
По сообщению многих заявителей, они находятся под давлением своего руководства, которое угрожает им в случае отказа от вакцинации, что их уволят или же снизят зарплату. При этом заявители настаивают на том, что не хотят принудительно вакцинироваться.
Учитывая большое количество подобных обращений и телефонных звонков на "Горячую линию 115", аппарат омбудсмена КР призывает руководителей всех государственных и муниципальных учреждений воздержаться от принуждения своих сотрудников к вакцинации и тем более, к их запугиванию различными мерами воздействия или репрессиями.
"Напоминаем, что за такое принуждение и преследования допустившие их руководители организаций будут наказываться по закону КР. Однако при этом следует отметить, что вакцинация – это общая политика стран всего мира, цель которой – заботиться о здоровье всего населения. В институте Омбудсмена КР согласны с тем, что делать прививки от коронавируса – это правильная мера обеспечения безопасности всего населения Кыргызстана", - говорится в сообщении.
Аппарат акыйкатчы рекомендует Министерству здравоохранения и социального развития провести активную разъяснительную кампанию среди граждан республики, обеспечивать им доступ к современной информации, чтобы кыргызстанцы шли на вакцинацию добровольно, а не в принудительном порядке. При этом правоохранительные органы страны должны обеспечить безопасность граждан нашей республики и пресекать любые попытки принуждения к вакцинированию. В связи с этим граждане, подвергшиеся принуждению и запугиванию, должны официально обратиться в соответствующие государственные органы, а также в институт омбудсмена КР в случае, если правоохранительные органы республики не станут предпринимать соответствующих действий.
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