Фото - Камчыбек Ташиев построил и открыл мечеть имени Чубака Жалилова

После открытия была прочитана поминальная молитва в память о покойном Чубаке Жалилове.

Мечеть имени Чубака Жалилова открылась сегодня, 17 июля, в селе Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области.

Строительство мечети было профинансировано председателем Государственного комитета национальной безопасности Камчыбеком Ташиевым, который является уроженцам села Барпы.

В церемонии открытия приняли участие отец Чубака Жалилова, родственники и известные религиоведы, в том числе бывший муфтий Максат Токтомушев. Также присутствовали видные политики из Кыргызстана.

После открытия была прочитана поминальная молитва в память о покойном Чубаке Жалилове.





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