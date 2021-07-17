Мясо за год подорожало почти на 36%

Килограмм баранины стоит 488,47 сома и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года мясо подорожало на 41,1%.
Национальный статистический комитет провел мониторинг в 18 населенных пунктах, выявил среднюю стоимость 1 кг говядины – 464,76 сома. Тем самым по сравнению с серединой июля прошлого года говядина подорожала на 108 сомов, или на 30,3%.
Килограмм баранины стоит 488,47 сома и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года мясо подорожало на 41,1%.
Особенно заметно подорожала говядина в Джалал-Абадской, Нарынской и Ошской областях. Баранина существенно подорожала в городе Кара-Суу, Ош и Джалал-Абад. Мясо начало дорожать летом прошлого года.
В 2020 году в Кыргызстане произведено 420 тысяч 524,5 тонны мяса животных и птиц.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org/
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