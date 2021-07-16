Сыймык Жапыкеев: «Из-за сахарного диабета моё здоровье сильно поштанулось, не могу вмешиваться в политику»

На своей странице в Фейсбуке он сделал обращение по данному поводу.
Генерал в своём обращении подчеркнул, что готов на всё ради народа, но в данное время не вмешивается в политику в связи с плохим самочувствием.
«Друзья, не теряйте меня. «Чон Казат» выполнил свою миссию, но ради народа я буду стоять «даканса». У меня сахарный диабет, поэтому ноги очень устают, болеют, иногда не могу даже пошевелить. Поэтому, честно говоря, не могу особо активно вмешиваться в политику. Я чист перед народом и признателен всем.
Есть такие, что поднимают на меня руку, обвиняют в том, что разрушил государство, что растут цены на продукты питания. Я им желаю только здоровья. Даст бог, укреплю своё здоровье м вернусь к служению государству и народу», — написал Жапыкеев.
Источник: argument.kg, gezitter.org/
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