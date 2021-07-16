Кредиты выдаются, почему сельское хозяйство не развивается?

Председатель кабинета министров КР Улукбек Марипов принял председателя правления открытого акционерного общества «Айыл банк» Улана Букабаева.

В ходе беседы обсуждалась ситуация в банковском секторе, развитие сельскохозяйственного кредитования и приоритетные планы банка на 2022-2023 гг.

Глава кабмина отметил необходимость поддержки компаний малого и среднего бизнеса, в том числе проектов капельного орошения и обеспечения продовольственной безопасности, усиления работы колл-центров, развития интернет-банкинга.

«Необходима полная цифровая трансформация банка, которая поможет не только сохранить клиентов, но и расширит банковский бизнес за счет использования современных каналов, позволяющих более тесно сотрудничать с клиентами и четко понимать их предпочтения», – сказал он.

Улукбек Марипов подчеркнул, что ежегодно государством на поддержку проекта «Финансирование сельского хозяйства» предусматриваются финансовые средства из республиканского бюджета, при этом глава кабмина отметил, что кредитные средства не всегда расходуются по целевому назначению.

«В течение 9 лет выдаются кредиты для сельхозпроизводителей, однако динамика развития сельскохозяйственной отрасли остается на низком уровне. Необходимо рассмотреть возможность пересмотра механизмов выдачи кредитов», – отметил глава кабмина.

Также председатель кабинета министров подчеркнул необходимость проведения анализа выпускаемой различными производителями сельскохозяйственной техники, обладающий более современными характеристиками, для последующий реализации на условиях лизинга.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №52 от 16.07.2021 / стр. 3, gezitter.org/