МИД: Идет работа по эвакуации в Кыргызстан бежавших в Таджикистан афганских кыргызов

Идет работа по дальнейшей эвакуации на территорию КР афганских кыргызов, бежавших от угрозы «Талибана» в Таджикистан, сообщает МИД КР.

Ведомство обратилось в Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев за содействием в организации эвакуации афганских кыргызов из РТ в КР.

Кроме того, МИД КР направило ноту в МИД РТ с просьбой оказать содействие в беспрепятственном перемещении афганских кыргызов до контрольно-пропускных пунктов кыргызско-таджикской государственной границы.

Данный вопрос находится на контроле президента и кабинета министров КР, отмечает ведомство.

Напомним, Пограничная служба Таджикистана сообщила о переходе из Афганистана на территорию Таджикистана 348 афганских кыргызов: 91 мужчины, 77 женщин и 177 несовершеннолетних детей. Из них по дороге скончались два младенца.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org

