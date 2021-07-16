МИД: Идет работа по эвакуации в Кыргызстан бежавших в Таджикистан афганских кыргызов

Идет работа по дальнейшей эвакуации на территорию КР афганских кыргызов, бежавших от угрозы «Талибана» в Таджикистан, сообщает МИД КР.
Ведомство обратилось в Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев за содействием в организации эвакуации афганских кыргызов из РТ в КР.
Кроме того, МИД КР направило ноту в МИД РТ с просьбой оказать содействие в беспрепятственном перемещении афганских кыргызов до контрольно-пропускных пунктов кыргызско-таджикской государственной границы.
Данный вопрос находится на контроле президента и кабинета министров КР, отмечает ведомство.
Напомним, Пограничная служба Таджикистана сообщила о переходе из Афганистана на территорию Таджикистана 348 афганских кыргызов: 91 мужчины, 77 женщин и 177 несовершеннолетних детей. Из них по дороге скончались два младенца.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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