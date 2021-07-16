Мэрия Бишкека: Перешел черту Адиль Назаров, подозревавшийся в изнасиловании девушки?

Не «взорвутся» ли в конечном итоге горожане, на фоне того, как близкие к преступлениям люди захватили столицу?

Вас не удивляет то, что предприятие «Тазалык» при мэрии города Бишкека управляет «шизик» Адиль Назаров? Помните, как в свое время поднималась шумиха, его обвиняли в изнасиловании девушки? Этот морально испорченный человек будет нас учить «чистоте»? Разве не печально? Да, возникают серьезные вопросы. Несколько дней назад мы засмеялись, когда узнали, что Адиль Назаров снял про себя сюжет, позиционируя себя как политический деятель, купаясь в лести. У нас и так всюду беспорядок и в таких случаях вызывает отвращение то, как вольно себя ведут отдельные люди. Если работа мэра города Бишкека Бакыта Кудайбергена неупорядоченная и невнятная, разве находящиеся в его подчинении сотрудники нас обрадуют? Не «взорвутся» ли в конечном итоге горожане, на фоне того, как близкие к преступлениям люди захватили столицу?

Источник: газета «Азия news» №28 от 15.07.2021 / стр. 3, gezitter. org

