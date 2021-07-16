Азиза Суракматова отпустили под подписку о невыезде: заплатил 150 млн сомов

Остаток ущерба будет возмещаться Суракматовым согласно графику погашения.

Экс-мэру Бишкека Азизу Суракматову постановлением Первомайского райсуда ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде до окончания срока следствия по уголовному делу, сообщили в ГКНБ.

В ходе расследования с Суракматовым заключено соглашение о сотрудничестве со следствием, согласно которому он дал показания по фактам незаконного выделения иных земельных участков в Бишкеке, а также выплатил ущерб в 150 млн сомов из 170 млн сомов. Остаток ущерба будет возмещаться Суракматовым согласно графику погашения.

Суракматова задержали 26 мая после допроса. 28 мая суд отправил его в СИЗО ГКНБ. 15 июня суд оставил его под стражей.



URL: https://kaktus.media/442676

