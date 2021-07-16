Алымкадыр Бейшеналиев: «Про мои ошибки никто открыто не говорил»

«Разок откройте и просмотрите соцсети», —посоветовал Примов.
На парламентском заседании 14 июля депутат Улан Примов раскритиковал работу министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева и задал ему следующий вопрос.
«В социальных сетях врачи открыто к вам обращаются и указывают на недостатки в сфере здравоохранения, а также ваши недостатки. Как вы на это реагируете?» — спросил Примов.
«Ко мне никто не обращался, открыто указывая на мои ошибки. Если укажут, то я бы исправил», — ответил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.
«Разок откройте и просмотрите соцсети», —посоветовал Примов.
Источник: super.kg, gezitter. org
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