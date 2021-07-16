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Алымкадыр Бейшеналиев: «Про мои ошибки никто открыто не говорил»

«Разок откройте и просмотрите соцсети», —посоветовал Примов.

На парламентском заседании 14 июля депутат Улан Примов раскритиковал работу министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева и задал ему следующий вопрос.

«В социальных сетях врачи открыто к вам обращаются и указывают на недостатки в сфере здравоохранения, а также ваши недостатки. Как вы на это реагируете?» —  спросил Примов.

«Ко мне никто не обращался, открыто указывая на мои ошибки. Если укажут, то я бы исправил», — ответил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

«Разок откройте и просмотрите соцсети», —посоветовал Примов.

Источник: super.kg, gezitter. org

           

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