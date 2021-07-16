Бекешев: «Не случись октябрьских событий, Матраимов был бы премьер-министром»

Если бы не события октября прошлого года, премьер-министром был бы Матраимов.
Такое мнение высказал депутат ЖК Дастан Бекешев.
«Представьте себе, что было бы, если бы не произошли события 6 октября?
Президент — Сооронбай Жээнбеков; Раим Матраимов избран премьер-министром; Садыр Жапаров сидит в тюрьме; Ташиев пытается обжаловать итоги голосования в суде. Тогда почему сидит Жениш Молдокматов? Разве он побежал и захватил «Белый дом»? Разве он поджёг «Белый дом»? Разве требовал своего оправдания во всех судах? Жениш Молдокматов, как и большинство вышедших на площадь, требовал аннулирования итогов выборов. Яснее ясного, что Жениша заключили за то, что мыслит свободно, выступил против президента, критиковал политику по границе. Свободу Женишу Молдокматову!», — сказал Бекешев.
Источник: argument.kg, gezitter. org
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