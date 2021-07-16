Рыскелди Момбеков: «Будет создан обновленный, объединенный клуб бандитов и банкиров»

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова заметила, что идеальной системы не существует.



Как заявил сегодня, 15 июля, на заседании Жогорку Кенеша депутат Рыскелди Момбеков, в соответствии с новыми избирательными кодексами на следующих выборах будет создан обновленный, объединенный клуб бандитов и банкиров.

Сегодня парламент рассматривает инициированные президентом изменения в избирательные кодексы. Согласно изменениям, депутатов будут избирать по смешанной системе: 35 — по мажоритарной системе в одномандатных округах, 55 — по партийным спискам.

На заседании депутат Рыскелди Момбеков обратился к председателю Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой и заявил, что данные кодексы не будет работать.

«Вы сейчас принесли этот ваш закон как шило в мешке. По данному закону молодежь не придет. Все вышедшие на площадь 5 октября были представлены молодежью. Думаю, что все вы работаете против президента. Это ведет к четвертой революции. По данному закону придут баи-манапы, миллионеры а учителя, врачи, молодежь, милиционеры не пройдут. Это будут не выборы, а схватка бизнесменов. В результате будет создан обновленный, объединенный клуб бандитов и банкиров. Ладно, пускай будет 90 депутатов, но за каждого кандидата надо голосовать, надо вводить преференциальную избирательную систему», — сказал Момбеков.

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова заметила, что идеальной системы не существует.

Источник: super.kg, gezitter. org