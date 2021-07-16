Вакцинация и помощь детям. О чем говорили Жылдыз Бакашова и представитель ЮНИСЕФ

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова встретилась с представителем ЮНИСЕФ в Кыргызстане Кристин Жольм.
Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
По ее данным, были обсуждены вопросы противодействия коронавирусной инфекции и улучшения государственной социальной поддержки детей из семей, находящихся за чертой бедности.
Жылдыз Бакашова отметила, что в конце июля планируется доставить в республику 1 миллион 250 тысяч доз китайской вакцины. Кроме того, ожидается прибытие вакцины AstraZeneca в рамках программы COVAX, медицинских изделий и препаратов, холодильного оборудования.
Кристин Жольм в свою очередь отметила, что организация готова рассмотреть просьбу и оказать поддержку приоритетных направлений и запросов кабинета министров. Она отметила, что организация совместно с Министерством образования и науки отберет 400 школ, которым предоставят гигиенические наборы, и 100 школ, которые обеспечат планшетами.
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