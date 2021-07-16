Дуйшенбек Камчыбеков, председатель объединения горнопромышленников и геологов Кыргызстана: «Центерра» может затребовать 5,4 млрд долларов в виде компенсации»

Д.Камчыбеков: Если возникли экологические и иные проблемы, мы можем пойти на национализацию. Это право государства.

— Какие могут возникнуть проблемы в случае национализации Кумтора?

— Если возникли экологические и иные проблемы, мы можем пойти на национализацию. Это право государства. Никто не может этому помешать. Но в случае национализации обязательно выплачивается компенсацию разрабатывающей рудник компании. Этот вопрос решается в местном суде или в выбранном международном суде.

— Если Кумтор выплатит компенсацию «Центерре», то как будет определяться сумма?

— Они посчитают сумму средств, вложенных в этот проект. Имущественный комплекс на Кумторе они оценили в 2,4 млрд долларов. Они могут сказать, что 71 тонн золота они разведывали за свой счет. И за три года разработки могли получить 3 млрд долларов. Поэтому предположительно они могут затребовать компенсацию в 5,4 млрд долларов. А мы же требуем у них компенсацию в 4,2 млрд долларов. Даже если они примут наши претензии, мы окажемся им должны 1 млрд долларов. Но вряд ли они примут наши претензии.

— Какие еще могут быть трудности?

— По подсчетам госкомиссии по запасам на сегодняшний день запасы золота на Кумторе составляют 71 тонну. Их разработаем за 3-3,5 года. Но «Центерра» сообщала, что до этого исследовала и обнаружила 194 тонны золота. Отмечалось, что на разработку такого объема золота было подготовлено 2 млрд долларов. Таким образом, они планировали разрабатывать Кумтор до 2031 года, а не до 2024 года. Но когда Кыргызстан ввел внешнее управление на Кумторе, «Центерра» отказалась давать данные о геологоразведке. Таким образом, у нас сейчас нет информации о запасах золота. Есть опасения, что Кумтор может остановиться после добычи 71 тонны золота.

— Суд же может постановить, что «Центерра» нанесла ущерб экологии, нарушала закон. Даже если они откажутся признавать претензии, суд может вынести решение, основываясь на аргументы.

— Нам остается пожелать, чтобы международный суд был на нашей стороне. Я не знаю, каковы аргументы юридических компаний, которых мы наняли. Но какая компания будет признавать вину и говорить: «Я нанес вред экологии страны, нам разрешили чиновники»?

— ГКНБ задерживает многих чиновников по Кумтору. Значит, есть доказательства того, что они составляли соглашения по коррупционным схемам?

— Они могут сказать: «Соглашения заключались с тогдашними легитимными властями». Также добавят: «Если они коррупционеры, пускай их наказывают. Мы же работали с их согласия».

— А если у ныне задержанных есть сведения о передаче взятки со стороны «Центерры»? В таком случае и «Центерра» становится коррупционером…

— Будет хорошо, если такие показания будут. Но разве Асылбек Жээнбеков, Омурбек Бабанов или Торобай Зулпукаров признаются, что они получили взятку?

— Что будет, когда истечет срок внешнего управления?

— Могут ввести повторное внешнее управление, продлить срок. Или можно сразу национализировать.

— Сейчас «Центерра» внимательно следит за решениями нашего правительства. Наверное они заинтересованы в том, чтобы вновь вернуться к разработке?

— После введения внешнего управления они говорят: «Давайте проведем переговоры, договоримся». Наши отказались. Сказали: «Признайтесь в нарушении экологических норм». Они не согласились. Позже они заявили, что правительство захватило рудник и подняли вопрос компенсации.

Источник: газета «Азия news» №28 от 15.07.2021 / стр. 8 gezitter.org