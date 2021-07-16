Сыртбай Мусаев: «Из-за недостатка ума «белодомовцы» копируют готовые тексты на русском языке»

Как вы думаете, почему у нас пишут на официальном языке?

От «белодомовцев» до работающих на ответственных государственных должностях из-за своей лени ведут служебную документацию на русском языке, отметил председатель Государственной комиссии по языку Сыртбай Мусаев.

— Голова должна работать, чтобы вести служебную документацию на государственном языке. Надо знать грамматику, знаки препинания, словосочетания, задействовать мозги. Как вы думаете, почему у нас пишут на официальном языке?

Потому что есть готовые тексты на русском языке. Наши не пишут, а просто копируют готовые тексты. Я это могу заявить со всей ответственностью, потому что вижу это, — сказал Мусаев.

Источник: nazarnews.kg, gezitter.org