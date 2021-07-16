Депутатский отпрыск подозревается в нападении на работницу кафе

Сын депутата Жогорку Кенеша Торобая Зулпукарова подозревается в мелком хулиганстве.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как неизвестный парень в заведении устроил разборки с девушкой. Он хватает ее за руки и волосы, она прячется от него за баром.
Автор ролика утверждает, что камеры зафиксировали действия Нуригмана Зулпукарова — сына Торобая Зулпукарова. Последний находится в СИЗО ГКНБ, куда был водворен по факту коррупции по делу «Кумтора».
Как рассказали 15 июля АКИpress в пресс-службе УВД Первомайского района, 6 июля к ним с заявлением обратилась гражданка И. А. По ее словам, в тот день в 18:20 к ней на работу в кафе по ул. Киевской пришел знакомый по имени Н. Он вел себя агрессивно и явился к ней, чтобы выяснить с ней отношения. Оскорбляя девушку, парень пытался силой вытащить ее за барную стойку.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст.119 («Мелкое хулиганство») Кодекса о проступках. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Милиционеры допросили молодого человека, которого девушка обвинила в нападении. Им оказался З.Н., 2000 года рождения. Он сообщил правоохранителям, что знаком с потерпевшей со школы и отметил, что пытался выяснить с ней отношения.
Ведется следствие.
Источник: Баракелде, gezitter.org
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