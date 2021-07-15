Депутат предложил сделать платной дорогу на Иссык-Куле

На парламентском заседании 14 июля заместитель главы Минтранса Нурланбек Кайынбаев рассказал о планах сделать платной альтернативную дорогу север – юг.

Депутат Бактыбек Райымкулов предложил сделать платной дорогу от Балыкчи до Корумду

По мнению депутатов, это будет правильное решение, потому что вдоль дороги Балыкчы – Корумду туристы оставляют много мусора, который убирают местные жители, и за проезд по дороге также следует взимать деньги.

По данным Министерства транспорта и коммуникаций, за 10 лет на строительство дорог в стране правительство взяло кредитов на сумму $2,5 миллиарда.

Источник: fakt.kg

