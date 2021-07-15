Депутат предложил сделать платной дорогу на Иссык-Куле

На парламентском заседании 14 июля заместитель главы Минтранса Нурланбек Кайынбаев рассказал о планах сделать платной альтернативную дорогу север – юг.
Депутат Бактыбек Райымкулов предложил сделать платной дорогу от Балыкчи до Корумду
По мнению депутатов, это будет правильное решение, потому что вдоль дороги Балыкчы – Корумду туристы оставляют много мусора, который убирают местные жители, и за проезд по дороге также следует взимать деньги.
По данным Министерства транспорта и коммуникаций, за 10 лет на строительство дорог в стране правительство взяло кредитов на сумму $2,5 миллиарда.
Источник: fakt.kg
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