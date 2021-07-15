Полпред в Ошской области прокомментировал слова брата Каныбека Осмоналиева в адрес власти

Недавно с заявлением в СМИ выступил Каныбек Осмоналиев, экс-депутат парламента, экс-министр образования, советник премьер-министра КР Улукбека Марипова.

Он заявил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию, и о том, что в последнее время на него оказывают сильное давление.



Он сказал, что руководитель аппарата президента КР Суйунбек Касмамбетов в последнее время якобы захватил власть и подставляет главу государства Жапарова.

Связаться с самим Каныбеком Осмоналиевым не представилось возможным, так как он не отвечает на телефонные звонки. Но Kaktus.media удалось связаться с его родным братом, занимающим должность полномочного представителя правительства КР в Ошской области Жарасулом Осмоналиевичем Абдураимовым. По его словам, он не понимает, что происходит с его братом.

"Я прочитал интервью моего брата Каныбека Осмоналиева и был удивлен его высказываниями. Он почему-то прошелся по Суйунбеку Сапарбековичу Касмамбетову. Он говорил, что меня уволили, но я продолжаю работать и не собираюсь уходить никуда. Я не знаю, что на него нашло. Я пытался с ним связаться, но не получается", - сказал Абдураимов.



Он отметил, что не знает, что происходит в его семье, так как они живут в Бишкеке, а он - в Оше.

"Может, ему что-то приснилось, но я не знаю. Я связывался с его сыном и женой, и никого из них не увольняют, все они работают спокойно на своих местах. Я не знаю, уволился Каныбек или нет", - заключил Жарасул Абдураимов.



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