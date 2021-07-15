Этническим кыргызам пришлось бежать из Афганистана и искать убежище в Таджикистане

77 этническим кыргызам пришлось бежать из Афганистана в Таджикистан в поисках убежища.
Об этом сообщает таджикское правительственное издание "Ховар" со ссылкой на пресс-службу погранвойск Таджикистана.
Известно, что среди них 26 мужчин, 20 женщин и 31 ребенок.
"Жители кишлака Андемин уезда Вахон провинции Бадахшан ИРА из-за угрозы, исходящей от талибов, с целью сохранения жизни через участок сельского джамоата Кызыл-Работ Мургабского района ГБАО перешли на территорию Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.
Таджикские пограничники разрешили вынужденным афганским беженцам войти на территорию РТ.
В настоящее время беженцы размещены на территориях участков Андемин и Чештеба сельского джамоата Кызыл-Работ Мургабского района ГБАО РТ. Беженцы привели с собой домашний скот: 1 000 голов мелкого рогатого скота, 300 яков, трех верблюдов и 30 лошадей.
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