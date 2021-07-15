Азербайджан планирует выделить Кыргызстану 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
По ее данным, помощь будет выделена в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита главы МИД Руслана Казакбаева в Азербайджан.
«В настоящее время стороны прорабатывают вопросы логистики с обеспечением всех условий хранения и требований по транспортировке вакцины», — отметили в МИД.
В МИД добавили, что этого количества вакцин хватит, чтобы защитить жизнь и безопасность 20 тысяч кыргызстанцев.
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