В Оше пять партий требуют отмены результатов выборов

В ТИК обратились пять партий, требующие отменить результаты выборов в Ошский городской кенеш.

Об этом «Азаттыку» сообщил представитель партии «Улуу Журт» Мирлан Орозбаев.

Заявление написали не получившие мандаты по предварительным результатам партии «Улуу Журт», «Бутун Кыргызстан», «Келечек-Будущее», «Нур» и исключенная из списка перед выборами партия «Ынтымак».

«На выборах было зафиксировано немало правонарушений. У каждой партии есть доказательства. Если будут разбирательства – мы предоставим. Президент Садыр Жапаров поручал мэру города Оша обеспечить честные выборы. Но мэр не справился», — сказал Орозбаев.

Территориальная избирательная комиссия города Оша пока не прокомментировала обращение упомянутых партий.

За 45 мандатов в Ошском городском кенеше на повторных выборах боролись 8 партий. В общей сложности было зарегистрировано 9 партий, но 10 июля ЦИК исключил из списка партию «Ынтымак» за попытку подкупа голосов.

По предварительным результатам победили партии «Ата Журт Кыргызстан», «Биздин Кыргызстан», «Улуттар Биримдиги», «Бир Бол».

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org/